10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Son Dakika

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin insan hak ve özgürlükleri konusunda düzenlenmiş en önemli belgelerden olduğunu belirtti.

Beyannamenin 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan acı deneyimin kötü izlerini silmek için bir araya gelen uluslar tarafından 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildiğini anımsatan Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Temel insan hak özgürlükleri alanını salt sözleşme veya metinlerle sınırlamak doğru değildir. Dünya nüfusunun önemli bir çoğunluğu bu beyannameye aykırı olarak insan hakları ihlallerine maruz kalmaktadır. Hala dünya üzerinde 1 milyardan fazla insan açlıkla mücadele etmektedir. Temel insan hak ve özgürlükleri alanında Türkiye'de durum her geçen gün daha kötüye gitmektedir. CHP olarak biz, insan haklarını, özgürlüklerini korumak, geliştirmek ve tüm dünyada ve ülkemizde insan hakları ihlallerinin yaşanmaması için mücadele edip her alanda vatandaşlarımız arasında eşitliği sağlayana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu dileklerle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyoruz."

TYBB Edirne Şube Başkanı Demir

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, insan haklarının tüm insanlığın ortak değeri ve uygar dünyanın ortak paydası olduğunu belirtti.

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesinin demokrasinin vazgeçilmez öğelerinden olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Demokratik rejimin sağlam temeller üzerinde yükselmesinde, insan haklarına saygıya verilen önem belirleyici bir role sahiptir. Bir ülkede insan hakları alanındaki gelişme, toplumsal ve kültürel alandaki gelişmelerin de ön koşullarından biridir.

Türkiye, insan haklarına saygı kavramını hukuk düzeninin temel ilkelerinden biri olarak kabul etmiştir. Anayasamızın ikinci maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir ve bu özellikler Türkiye Cumhuriyeti'nin değiştirilemeyecek niteliklerindendir. Temel hak ve özgürlüklerin alanını genişleten yasal değişiklikler ve uygulamaya ilişkin düzenlemeler, insan hakları alanında evrensel ölçütleri yakalamamız yönünden büyük önem taşımaktadır."