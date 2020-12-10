10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, dünya tarihinde insan hakları ile ilgili ilk beyanname olan ve bütün insanlığı içine alacak şekilde insan haklarını düzenleyen Hazreti Muhammed'in Veda Hutbesinden 1316 yıl sonra kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, kapitalist bir dünyada insan hakları açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

AK Parti olarak insan haklarına hep insaniyetperver bir anlayışla yaklaştıklarına işaret eden Balta, herkesin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi için temel hak ve hürriyetlere son derece önem verdiklerini vurguladı.

Balta, 18 yıllık iktidarları boyunca tüm insanlığın uğradığı mağduriyetlerin giderilmesi ve özgürlük alanlarının genişletilmesi için büyük bir gayret gösterdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"AK Parti hükümetiyle, devletle millet arasındaki gönül bağı kuvvetlenmiş 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle kökleşen yönetim geleneğimiz, çağın en yüksek hukuk standartlarıyla günümüz Türkiye'sinde de yeniden hayat bulmuştur. Hükümetimiz kadın erkek eşitliği, işkence ile mücadele, cezaevi reformu, düşünce ve ifade özgürlüğü, dernek kurma ve toplanma özgürlüğü, din özgürlüğü, yargının işleyişi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ve yolsuzlukla mücadele alanlarında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulanmaya başlanmasıyla, ülkemizin reform iradesi ve kararlılığı daha da güçlenmiştir. Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ruhuna uygun şekilde, tarihinden ve kadim değerlerinden ilham alarak, önümüzdeki dönemde de vatandaşlarının özgürlük alanlarını genişletmeye devam edecektir."

Dünya İnsan Hakları günü öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya yapılan ırkçılığa da değinen Balta, "Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. Bizler, dün olduğu gibi bugün de yarın da mağdurun ve mazlumun yanında olmaya, temel insani değerleri herkes için ulaşılır kılmaya, vazgeçilemez ve devredilemez hakları herkes için kullanılır yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.