10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Son Dakika

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

10.12.2020 11:17
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, System.String[]

Yalova Valisi Muammer Erol, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalova Valisi Muammer Erol, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, temel insan haklarının korunmasına dair birçok uluslararası sözleşmenin kaynağını teşkil eden, insanlık tarihinin önemli kilometre taşlarından olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesinin 72. yıl dönümünün kutlandığını anımsattı.

6 Nisan 1949'da Türkiye tarafından onaylanan ve dünya devletleri tarafından ortak değerler olarak kabul edilen metnin, sadece belli bir kesimin değil, tek tek her insanın eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu garanti altına aldığını vurgulayan Erol, şunları kaydetti:

"Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş devletlerde olduğu gibi ülkemizde de bireyin güvenliği ve insan haklarına büyük önem verilmektedir. Bu nedenle insan haklarına özgü evrensel değerlerin korunup geliştirilmesini sağlamak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. İnsan hakları ve temel özgürlükler alanında ilimiz genelinde insanımızın hak ettiği değere ulaşabilmesi, tüm hak ve hürriyetlerden tam manasıyla istifade edebilmesini amaç edinen sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları çalışmalar da bizler için önem arz etmektedir. Ayrıca toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere Valiliğimiz bünyesinde yer alan İl İnsan Hakları Kurulu faaliyetlerine devam etmektedir."

İnsan hakları konusunda toplumsal bilinç ve farkındalığın artmasını dileyen Erol, "Hak ve özgürlüklerin gözetildiği, ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin olmadığı, sevgi ve saygının hakim olduğu bir dünya dileğiyle tüm vatandaşlarımızın ve tüm dünya milletlerinin 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları, Muammer Erol, 10 Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama: Şu anda çok iyiyim MSB'nin Azerbaycan için paylaştığı görüntüler nefes kesti Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Maskesiz yakalanan sürücü, cezayı görünce babasının bile adını unuttu Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek
Ozan Tufan'dan transfer sözleri: F.Bahçe'ye para kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum Ozan Tufan'dan transfer sözleri: F.Bahçe'ye para kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum         
11:22
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Güne yükselişle başlayan dolar 7,86'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,86'dan işlem görüyor         
10:45
Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
10:38
Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor         
10:25
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı         
09:48
Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar         
09:32
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı         
08:05
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak         
07:29
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 11:34:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei