10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Son Dakika

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

10.12.2020 18:39
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, System.String[]

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Seymenoğlu mesajında, Türkiye'nin İnsan Hakları Beyannamesini ilk imzalayan ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Türk milletinin inancında ve kültüründe, her insanın hakkını korumak olduğunu aktaran Seymenoğlu, şunları kaydetti:

"İnsan haklarının temelinde, bireye saygı ve bireysel özgürlükler bulunmaktadır. İnsanın en temel haklarından olan yaşama, eğitim ve sağlık gibi bir dizi özgürlüğü Anayasamızda yasal güvence altına alınmıştır. Ülkemizde hak arama bilincinin ve haklara saygılı olma düşüncesinin yaygınlaştırılması, hak ve hürriyetlerin dili, dini, ırkı, rengi, düşüncesi, cinsiyeti ne olursa olsun herkes için olduğu gerçeğinin sadece sözü ile değil, özü ile de kabul edilip yaşatıldığı bir dünyaya ulaşılması temennisiyle tüm insanların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Son Dakika


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