10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtti.

İnsan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğünün demokrasinin temel göstergeleri durumuna geldiğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde insan haklarına saygı öncelikle anayasadan kaynaklanan bir yükümlülüktür. Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir ve bu özellikler, Türkiye Cumhuriyeti'nin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez niteliklerindendir.

İnsan haklarının geliştirilmesi, korunması ve pekiştirilmesi amacıyla son yıllarda ülkemizde geniş bir toplumsal dayanışma içinde gerçekleştirilen çalışmalar, Türk ulusunun bu hakların tam olarak kullanılması ve daha da ileriye götürülmesi yönündeki istenç ve duyarlılığını ortaya koymuştur. Bu çizginin önümüzdeki dönemde de kararlılıkla izleneceği kuşkusuzdur."