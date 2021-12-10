10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Son Dakika

Kayseri'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Valilikçe etkinlik düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki etkinliğe, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Eylem Çakmaz ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. Öğretim Üyesi Engin Ulusoy konuşmacı olarak katıldı.

Çakmaz, insan haklarının cinsiyet, etnik köken, dinsel inanç gibi hususlara bakılmaksızın herkesin sahip olduğu haklar kümesini ifade ettiğini söyledi.

İnsan haklarının insanın onurunu, değerini korumayı amaçladığını belirten Çakmaz, "Kapsayıcı hak olması, insan haklarının evrensel nitelikli haklar olmasıyla ilgilidir. Bütün insanları kapsadığı için evrensellik özelliğine sahiptir." diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Ulusoy ise insan hakları ve etik arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.