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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne doğru

7 saat önce

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Aksoy, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ortaya konulan haklar sayesinde dünyanın her köşesinde milyonlarca insanın bugün onurlu bir yaşam sürme açısından umut ve güvence taşıdığını belirtti.

Küreselleşen dünyada, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının, artık ulusal sınırları aşarak, tüm dünyanın ortak hedefi haline geldiğini, bu anlayışın hayata geçirilmesinin uluslararası iş birliğini zorunlu kıldığını vurgulayan Aksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İnsan haklarına saygı, çağdaş ve demokratik hukuk devleti standartlarına sahip olmayı hedefleyen tüm ülkeler için temel ve belirleyici bir unsurdur. İnsan haklarının korunması ve genişletilmesi sadece yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle değil, bunların eksiksiz uygulanması ve insan hakları bilincinin toplumun her kesimince benimsenmesiyle mümkün olmaktadır. Devletler, bireylerin insan haklarının korunması ve geliştirilmesi hedefi doğrultusunda çalışırken, bireylerin de sahip oldukları bu hakların bilincinde olmalarının ve haklarının ihlal edildiğinin düşünüldüğü hallerde başvurabilecekleri mekanizmalarının mevcudiyetinin farkında olmalarının sağlanması önemlidir."

Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de bireyin güvenliği ve insan haklarına büyük önem verdiğine işaret eden Aksoy, "İnsan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek, araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engelleri ile hak ihlallerine yol açan çeşitli nedenleri incelemek üzere ülkemizde bütün il ve ilçelerde İnsan Hakları Kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar öncelikle idarenin uygulamalarında vatandaşlara, hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamakta ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kocaeli, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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