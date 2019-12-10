Son Dakika Haberleri: 10 Aralık İnsan Hakları Günü
Son Dakika Güncel 10 Aralık İnsan Hakları Günü - Son Dakika

10 Aralık İnsan Hakları Günü

6 saat önce

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle, İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

10 Aralık İnsan Hakları Günü, System.String[]

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle, İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.


Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen ile kurul üyelerini kabulünde, insan haklarının önemine değinerek, kurul üyelerinden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Türkiye'de, inançları veya fikirleri ne olursa olsun tüm vatandaşların eşit olduğunun altını çizen Vali Şentürk, "İnsanlarımız, yalnızca insan oluşları nedeniyle hiç bir ayrım gözetmeksizin eşit, özgür ve onurlu bir yaşama hakkına sahiptir. İnsan hakları doğuştan var olan ve insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek, insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür. Çağdaş devlet anlayışında din veya mezhep temelli hiçbir ayrıma yer yoktur. Tüm vatandaşlarımız, memleketimizin her köşesinde, bu ülkenin tüm nimetlerinden faydalanabilmektedirler. Bireysel farklılıklarımız zenginliğimiz, ortak kimliğimiz ise gücümüzdür." dedi.

Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi
Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 18:35:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Aralık İnsan Hakları Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]