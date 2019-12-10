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10 Aralık İnsan Hakları Günü

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Karaman Valisi Fahri Meral, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Meral mesajında, Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesi dolayısıyla her yıl 10 Aralık'ın Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını hatırlattı.


İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin hiç şüphesiz evrensel bir yaklaşımın neticesi olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:


"Yüzyıllara dayanan insanlık medeniyetinin ve ortak aklının en müşahhas tezahürüdür. İnsanlar farklı ırklardan ve kültürlerden gelebilir, farklı değerlere sahip olabilirler. Bunun neticesi olarak ülkeler ve toplumlar elbette birbirinden farklı olacaktır. Bütün farklılıklara rağmen, insanlığın ortak paydası, bireylerin doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerdir. Sahip olduğu farklılıklarını zenginlik olarak görüp binlerce yıldır kardeşlik duygularıyla barış içerisinde yaşayan Milletimiz, insanların doğuştan sahip olduğu haklarını özgürce kullanmasına tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın bir gereği olarak yaklaşmaktadır."

Karaman, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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