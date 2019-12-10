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10 Aralık İnsan Hakları Günü

6 saat önce

Afyonkarahisar'da Memur-Sen üyeleri, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

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Afyonkarahisar'da Memur-Sen üyeleri, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Arslan, sendika binasında bir araya gelen Memur-Sen üyeleri adına yaptığı açıklamada, ABD'den Rusya'ya Çin'den AB'ye kadar küresel emperyalizm, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürüttüğünü söyledi.

Küresel emperyalizm nedeniyle küresel yoksulluk ve açlık büyürken, iç savaşlar ve insani krizler derinleştiğini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturuyor. 2018'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler'in (BM) tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir. Emperyalizmin kurduğu ya da koruduğu terör örgütlerinin saldırıları sonucunda 2018'de 16 bin kişi yaşamını yitirdi. Nitekim PKK/ YPG'nin de, DEAŞ'ın da arkasında bu güçler var. Dünyada açlık, yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 milyon insan mülteci durumunda yaşıyor."

Emperyalizmin sömürü düzenine karşı direniş ateşini her koşulda harlamayı sürdüreceklerini aktaran Arslan son olarak, Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki Müslümanlar özgür kalıncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacaklarını da sözlerine ekledi.

Memur Sen, Aralık, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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