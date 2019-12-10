10 Aralık İnsan Hakları Günü

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Hakkari İl Başkanlığı ile Hakkari İnsani Yardım Derneği, "10 Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

İl Başkanlığı binasında açıklama yapan Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi Şanser Kutluk, herkesi mazlumlarla dayanışmaya davet ettiklerini söyledi.

Küresel emperyalizm nedeniyle yoksulluk ve açlığın büyüdüğünü, iç savaşlar ve insani krizlerin derinleştiğini belirten Kutluk, şöyle konuştu:

"Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturuyor. 2018'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM'nin tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir. Emperyalizmin kurduğu ya da koruduğu terör örgütlerinin saldırıları sonucunda 2018'de 16 bin kişi yaşamını yitirdi."

Terör örgütleri PKK/ YPG ve DEAŞ'ın da arkasında bu güçlerin olduğunu ifade eden Kutluk, Filistin halkının 70 yıldan fazladır işgal güçlerinin soykırımına maruz kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yüz binlerce kişinin öldüğü, 5 milyon 700 bin kişinin ülkesini terk etmek zorunda kaldığı Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Eylül 2014'ten bu yana 900'ü çocuk ve 700'ü kadın olmak üzere 3 binden fazla sivili katlederken Rusya, Eylül 2015'ten bugüne yaklaşık 2 bini çocuk en az 7 bin sivili katletti. Esed rejimi ise 2011'den bu yana 173'ü çocuk 14 bin 131 kişiyi işkencelerde öldürdü. 2018'de 1437'si çocuk 19 binden fazla insan yaşamını yitirdi."

Hakkari İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Orhan Temel de yaptığı yazılı açıklamada, 1949 yılından bu yana Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın, her yıl sistematik olarak insan haklarının ayaklar altına alındığı bir hapishaneye dönüştürüldüğünü belirtti.

İnsan hakları ihalelerinin en çok yaşandığı yerlerden birinin de Mısır olduğunu kaydeden Temel, şöyle devam etti:

"Mısır rejimi cezaevlerinde c¸ogˆu I·hvan üyesi siyasi gruplardan tutuklu insan sayısının 40 binin üzerinde olduğu bilinmektedir. Suriye'de 2019 yılı aynı oranda kasvetli geçmiştir. Son bir yılda başta İdlip olmak üzere değişik sivil yerleşim bölgelerine yönelik rejim saldırılarında en az 3 bini aşkın sivil hayatını kaybetmiştir. 2011'den beri çatışmalarda veya hapishanelerde bir şekilde öldürülen sivillerin sayısı yarım milyonu aşmıştır. Sivillere yönelik tehditler nedeniyle Suriye içinde 6 milyon sivil yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalırken, 5 milyona yakın kişi ülke dışında mülteci konumuna düşürülmüştür."