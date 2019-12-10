10 Aralık İnsan Hakları Günü

Tarsus ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve İlçe İnsan Hakları Kurulu üyelerince Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Otcu, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada insan haklarının, dünya kamuoyunu meşgul eden en önemli konuların başında geldiğini söyledi.

Otcu, 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi' ile insan hak ve özgürlüklerinin genel çerçevesinin belirlendiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi nezdinde insan hakları sözleşmelerine taraf olduğunu ifade eden Otcu, şöyle devam etti:

"Demokratik ülke olmanın temel göstergelerinden birisi olan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi hususu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınmıştır. Vatandaşlarımız arasında din, dil, ırk gibi ayrımlar yapılmadan herkesin hak ve özgürlüklerden eşit şekilde faydalanmaları için ülkemizde son yıllarda önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Artık dünyada ve ülkemizde insan hakları konusu, klasik hakların dışına çıkarak ekonomiden-sağlığın korunmasına, eğitimden-haberleşmeye kadar, hatta çevrenin korunmasına kadar geniş bir yelpazeyi içine almaktadır. Bizler, adaletli uygulamalarıyla dünyaya örnek olmuş, sevginin ve hoşgörünün kaynağı olan bir milletin nesilleriyiz. Bu nedenle insan haklarının korunmasına her alanda özel önem göstermeliyiz."

Etkinliğe Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Nevzat Çetin, MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur ve CHP ilçe yöneticilerini ile vatandaşlar katıldı.