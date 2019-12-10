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10 Aralık İnsan Hakları Günü

6 saat önce

Adana Barosu tarafından "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

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Adana Barosu tarafından "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Adana Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Nurettin Tanış, Adliye binasındaki Mahmut Esat Bozkurt Salonu'nda düzenlenen toplantıda, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar ve yasal düzenlemelerin pratikte uygulanması ve demokrasinin bir gereği olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Tanış, "Dünyada ve Türkiye'de insan hakları ihlallerinin olmadığı, kalıcı barışın sağlanması için herkesin üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmesini ve toplumun tüm kesimlerini haklarına, özgürlüklerine ve geleceklerine sahip çıkmaya çağırıyoruz." dedi.

Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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