Son Dakika Haberleri: 10 Aralık İnsan Hakları Günü: Türkiye'de tablo nasıl?
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10 Aralık İnsan Hakları Günü: Türkiye'de tablo nasıl?

6 saat önce

İnsan Hakları Günü'nde Türkiye'de farklı sorun alanlarında tablo nasıl? Uzmanlar değerlendiriyor.

10 Aralık İnsan Hakları Günü: Türkiye'de tablo nasıl?, System.String[]

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilişinin yıl dönümü olarak her sene 10 Aralık'ta kutlanan İnsan Hakları Günü, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insan hakları açısından yaşanan farklı sorunlara dair farkındalık ve duyarlılık oluşturmayı hedefliyor. Her şeyin özünde ise, devletin her yurttaşına eşit haklar vermesi ve korumasının Anayasal bir yükümlülük olması yatıyor.


Türkiye'de Alevi toplumu, LGBT+ bireyler ile KHK'lar ile işlerinden ihraç olanlar hak arama mücadelesi verirken, yargılama sürecinde yaşanan sorunlar da ülke gündeminden düşmüyor.

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Türkiye, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:46 
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