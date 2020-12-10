10 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika

10 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

10.12.2020 09:15
10 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

Yılmaz Vural'dan sevenlerine videolu mesaj"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum""Beni edilen dualar yaşattı""Tüm sevenlerime, merak edenlere teşekkürlerimi sunuyorum"UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBU23.00 Maccabi Tel Aviv - SİVASSPORMEDİPOL BAŞAKŞEHİR14.

Yılmaz Vural'dan sevenlerine videolu mesaj

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum"

"Beni edilen dualar yaşattı""Tüm sevenlerime, merak edenlere teşekkürlerimi sunuyorum"

UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBU23.00 Maccabi Tel Aviv - SİVASSPORMEDİPOL BAŞAKŞEHİR14.00 Turuncu-lacivertliler, Paris'ten İstanbul'a dönecek.17.30 Başkan Göksel Gümüşdağ, havalimanı çıkışında basın açıklaması yapacak.

GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertlilerde, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yapacağı çalışmayla devam edecek.15.00 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şehitler Tepesi'nde 10 Aralık Şehitleri'ni anma törenine katılacak.

TRABZONSPOR15.30 Bordo-mavili ekipte Benik Afobe açıklamalarda bulunacak.16.00 Trabzonspor, ilk yarım saati basına açık yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.TFF 1'İNCİ LİG13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Beypiliç BolusporMİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİGLigde 13'üncü hafta karşılaşmaları oynanacak.

TAHKİM KURULU VE PFDK Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.

BASKETBOLTHY EuroLeague22.00 Alba Berlin - Fenerbahçe Beko23.00 Valencia Basket - Anadolu Efes

VOLEYBOL- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi22.30 Carraro Imoco - Fenerbahçe Opet20.00 Eczacıbaşı VitrA - Dinamo MoskovaCEV Erkekler Şampiyonlar Ligi20.00 PGE Skra - Fenerbahçe HDI SigortaMisli.com Sultanlar Ligi13.00 İlbank - Çan Gençlik Kalespor

AVRUPA'DAN FUTBOLUEFA Avrupa Ligi23.00 Leicester City - AEK (Cengiz Ünder)23.00 Sparta Prag - Milan (Hakan Çalhanoğlu)23.00 Celtic - Lille ( Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik)

23.00 Wolfsberger - Feyenoord (Orkun Kökçü)


Recep Tayyip Erdoğan, Uefa Avrupa Ligi, Yılmaz Vural, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 10 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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