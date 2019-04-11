10. Arapça Yarışmaları Türkiye Finallerine Sayılı Günler Kaldı

– DÜNYA genelinde Arapça Dil etkinlikleri arasında en büyük etkinlik olarak kabul edilen Arapça Yarışmaları Türkiye Finalleri için geri sayım başladı.

– DÜNYA genelinde Arapça Dil etkinlikleri arasında en büyük etkinlik olarak kabul edilen Arapça Yarışmaları Türkiye Finalleri için geri sayım başladı. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmaya, Türkiye genelinde 8 ayrı dalda 126 bin 942 öğrenci katıldı. 10. Arapça Yarışmaları Türkiye Finalleri ve Ödül Töreni 4 Mayıs 2019'da Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün koordinesinde, Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneğinin destekleriyle ve "Arapça Öğretimini Geliştirme Projeleri" kapsamında düzenlenen Arapça Yarışmalarının bu yıl 10'uncusu gerçekleşecek. Nisan ayı itibariyle ön elemeleri tamamlanan yarışmada İmam Hatip Lisesi öğrencileri Arapça Bilgi, Arapça Şiir Okuma, Arapça Metin canlandırma, Arapça Hat/Kaligrafi dallarında; İmam Hatip Ortaokulları öğrencileri ise Arapça Şiir Okuma, Arapça Hikaye Canlandırma ve Arapça Çocuk Şarkıları dallarında; bünyesinde Arapça Hazırlık Sınıfı bulunan proje okulları ise Arapça Münazara dalında yarışacak. 2009 yılında İmam Hatip Okulları arasında başlayan Arapça Yarışmalarına bu yıl da binlerce kişi katılacak. 81 ilde ve 100'ü aşkın merkezde bine yakın akademisyenin, sanatçının ve dil bilimcinin seçici kurul olarak görev yaptığı Arapça yarışmalarına bu yıl da rekor bir katılım bekleniyor.



Akademistanbul Dil Eğitim Kurumları'nın danışmanlığında yürütülen 10. Arapça Yarışmaları Türkiye Finalleri ve Ödül Töreni bu yıl 4 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Başakşehir Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin koordinasyonunda Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



6 DİLDE MÜNAZARA YARIŞMALARI



Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de yabancı dil öğretiminde en vizyonel çalışması olarak kabul edilen "6 Dilde Münazara Yarışmaları"nın Arapça bölümü de "10. Arapça Yarışmaları" kapsamında 2 Mayıs 2019 Tarihinde diğer dillerle eş zamanlı olarak İstanbul'da yapılacak. İngilizce, İspanyolca, Almanca, Rusça ve Yabancı öğrencilerin Türkçe münazara yarışmaları ile birlikte yapılan Arapça münazaraları yurt dışından da ilgi ile takip edilecek. 2017 yılında Arapça Münazara yarışmalarında Türkiye birincisi olarak ülkemizi temsil eden Arapça Münazara takımımızın 2018 yılında Katar'daki Arapça münazaralarında 52 ülke içinde Dünya birinciliğini almasının ardından dünya basını tarafından ilgiyle izlenen Arapça Münazaraları elemeleri iki gün devam edecek.



10'UNCU ARAPÇA YARIŞMALARI



126 bin 942 öğrencinin elemelerine katıldığı yarışmadan Arapça etkinlik yarışmalarında il birinciliği alan öğrenciler bölge finallerinde videolarını çekerek video kayıt sistemi üzerinden yarışacak. Arapça bilgi yarışmaları ise 14 Nisan 2019 tarihinde 81 il merkezinde yazılı sınav şeklinde uygulanacak. Bin 173 Anadolu İmam Hatip Lisesinden 23 bin 460 öğrencinin yarışacağı Arapça Bilgi Yarışmalarında dereceye giren ilk 4 okul Türkiye finallerinde İstanbul'da yeniden karşılaşacak.



Yarışma, dünya genelinde 450 milyon insanın konuştuğu, Birleşmiş Milletlerin resmi dil olarak kabul ettiği 6 dilden birisi olan Arapça bu gün 25 ülkede resmi dil olarak kabul edilen Arapça'nın daha iyi kullanılabilmesi adına düzenleniyor. Yarışma, Arapçanın İmam Hatip Okullarında daha sağlıklı bir şekilde öğretilmesi, Türkiye ve Arap dünyası arasında kültürel köprülerin pekiştirilmesi ve aynı heyecanı yaşayan öğrencilerin kaynaşması adına oldukça önem arz ediyor. Yarışma aynı zamanda yıllardan beri "öğretilemeyen bir dil" gözüyle bakılan Arapçayı, klasik formundan çıkararak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni dil politikaları çerçevesine uyumlu bir şekilde "kullanılan ve hayatın içinden bir dil" formunda sunulmasına da imkan sağlıyor.



- İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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