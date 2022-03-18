10 Avrupa ülkesi ambargoya rağmen Rusya'ya 346 milyon avroluk silah ihraç etti - Son Dakika
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10 Avrupa ülkesi ambargoya rağmen Rusya'ya 346 milyon avroluk silah ihraç etti

18.03.2022 12:46
10 Avrupa ülkesi ambargoya rağmen Rusya'ya 346 milyon avroluk silah ihraç etti

Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya dahil 10 Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği'nin (AB) 2014'ten bu yana uyguladığı silah ambargosuna rağmen Rusya'ya toplam 346 milyon avro değerinde silah ihracatı yaptı.

Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya dahil 10 Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği'nin (AB) 2014'ten bu yana uyguladığı silah ambargosuna rağmen Rusya'ya toplam 346 milyon avro değerinde silah ihracatı yaptı.

Fransız Mediapart internet sitesinin "Investigate Europe" adlı kuruluşunun araştırmasına dayandırdığı haberine göre Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, Finlandiya ve Slovakya, 2015-2020 döneminde Rusya'ya 346 milyon avro değerinde füze, bomba, silahlar, roket, savaş gemisi ve savaş araçları sattı.

Bu silah satışları ve teslimatları, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakı nedeniyle AB'nin 2014'ten bu yana Rusya'ya uyguladığı silah ambargosuna rağmen yapıldı.

Bu ülkelerin içinde en çok silah satan ülke 152 milyon avro ile Fransa oldu. Fransa, Rusya'ya kimyasal silah satmayı bıraktı.

Mediapart'a açıklama yapan Fransa Savunma Bakanlığı ise silah ambargosuna saygı gösterdiklerini, satılan silahların sözleşmelerinin 2014'te imzalandığını savundu.

Almanya en çok silah satan ikinci ülke

Almanya, 121,8 milyon avro ile Avrupa ülkeleri içinde Rusya'ya en çok silah satan ikinci ülke konumunda.

İtalya da Rusya'ya 22,5 milyon değerinde Iveco şirketinin ürettiği savaş araçları ihraç etti. İtalyan LA7 televizyon kanalına göre bu araçlar bu ayın başında Ukrayna'daki savaşta görüldü. İtalya hükümeti AB'nin silah ambargosu nedeniyle bu araçları sivil şirketlere sattı.

Diğer Avrupa ülkeleri Fransa, Almanya ve İtalya'ya göre değeri daha düşük silahlar ihraç etti. Bunlardan bazıları devamlı şekilde silah ihraç ederken diğerleri ise 2015'te birkaç silah teslimatı yaptıktan sonra ihracatları durdurdu.

Avusturya 2015-2019 döneminde her yıl düzenli olarak Rusya'ya hafif silahlar gönderdi. Bulgaristan, 2016'da ve 2018'de 16,5 milyon değerinde savaş gemisi teslim ederken Finlandiya, İspanya, Slovakya ve Hırvatistan sadece bir kez silah teslimatı yaptı.

Fransa'nın Rusya'ya sattığı silahların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığı iddiası

Yaptığı araştırma haberiyle öne çıkan medya kuruluşu Disclose'un 14 Mart'taki haberine göre Fransa, 2015-2020 döneminde Rus ordusunu son teknoloji askeri teçhizatla donatmış, böylece Rus kara ve hava kuvvetleri modernize edilmişti.

Fransa, 2015'ten bu yana Rusya'ya 76 savaş ekipmanı teslim etmişti. Bu ekipmanların değerinin, 152 milyon avro olduğu ifade ediliyor.

Rusya'ya satılan ekipmanlar arasında 1000'den fazla Rus tankını donatmayı amaçlayan termal kameralar, Rus Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterleri için navigasyon sistemleri yer alıyor. Bu ekipmanları, Fransız devletinin en önemli ortağı olduğu Thales ve Safran şirketleri satmıştı.

Termal kameralar, geceleri insanları hedef alabiliyor ve 10 kilometre mesafedeki araçları tespit edebiliyor. Thales'e göre, bu kameralar, ateş açma özelliğine sahip.

Fransa'nın Rusya'ya 2020'ye kadar silah ve savaş uçağı sattığı, teslim ettiği ve bunların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığı ileri sürülmüştü.

Bu satışların Avrupa Birliği'nin (AB) 1 Ağustos 2014'ten bu yana Rusya'ya yönelik uyguladığı silah ambargosuna rağmen yapıldığı vurgulanmıştı. Disclose'a açıklama yapan AB Komisyonu, AB üyesi ülkelerin 2008'de alınan ortak tavra saygı göstermesi, bir ülkeye teslim edilen silahların bir savaşta kullanılması halinde bu teslimatların durdurulması gerektiğini belirtmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Europe, Rusya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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