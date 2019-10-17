Son Dakika Haberleri: 10 ay önce kuruldu, hiç yenilgi almadı
Son Dakika Spor 10 ay önce kuruldu, hiç yenilgi almadı

10 ay önce kuruldu, hiç yenilgi almadı

56 dakika önce

Henüz 10 ay önce kurulup İzmir 2. Amatör Lig'de namağlup şampiyon olan Bornova Hitabspor, 1. Amatör Küme'de de 4'te 4 yaparak Süper Amatör Lig'e koşuyor.

10 ay önce kuruldu, hiç yenilgi almadı, System.String[]

Henüz 10 ay önce kurulup İzmir 2. Amatör Lig'de namağlup şampiyon olan Bornova Hitabspor, 1. Amatör Küme'de de 4'te 4 yaparak Süper Amatör Lig'e koşuyor.


İzmir'in amatör liglerinde yüzlerce takım, binlerce futbolcu kıran kırana mücadele ederken 10 ay önce kurulan Bornova Hitabspor, kısa sürede bir şampiyonluk yaşayıp henüz yenilgi yüzü görmedi. Geçen sezon 18 maçta 15 galibiyet 3 beraberlik alan ve adını İzmir 1. Amatör Lig'e yazdıran Hitabspor, yeni sezona da mağlubiyet yüzü görmedi. İlk maçında Bornovaspor Futbol'u 3-0, ardından Çamdibi Altınok'u 3-0, Bornova Mevlana Gençlik'i 3-1 ve son olarak Altınırmak'ı 8-1 mağlup eden Hitabspor yenilgisizliğini 22 maça çıkardı.


Hedeflerinin dürüst, Türk sporuna yakışan, ahlaklı futbolcular yetiştirmek olduğunu söyleyen kulüp başkanı Hakan Beşyıldız, doğru ve prensipli çalışmayla başarının geleceğine inandığını belirterek, "2019 yılının Ocak ayında kurulduk. İzmir 2. Amatör Lig'de yenilgi almadan şampiyon olduk. Bu sezon da aynı hedefi benimseyip İzmir 1. Amatör Lig'de 4'de 4 yaptık. Birbirinden değerli, pırlanta gibi oyunculara sahibiz. Doğru ve düzenli çalışıyor, sahada rakibe saygı gösterip futbolun gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Süper Amatör Lig, ardından Bölgesel Amatör Lig ve daha sonra profesyonel liglere adım atmayı kendimize amaç edindik" diye konuştu. - İZMİR

Bornova, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
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