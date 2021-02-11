10 ay önce yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

10 ay önce yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

11.02.2021 23:53
10 ay önce yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde 10 ay önce Kadir E.'yi (20) tabancayla bacağından yaralayan Baran Aygün (19), bu kez olayın meydana geldiği aynı sokak üzerinde karşılaştığı hasmı tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde 10 ay önce Kadir E.'yi (20) tabancayla bacağından yaralayan Baran Aygün (19), bu kez olayın meydana geldiği aynı sokak üzerinde karşılaştığı hasmı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kadir E.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla yaralanan Aygün ile tesadüfen olay yerinde bulunan Tayfun E., hastaneye kaldırıldı. Aygün doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, kadir E. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Onur Mahallesi 7371 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Kadir E., 10 ay önce kendisini tabanca ayağından yaralanan Baran Aygün ile olayın şakandığı sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kadir E., yanında bulunan tabancayla Baran Aygün'e ateş açtıktan sonra kaçtı. Bu sırada tesadüfen sokakta bulunan Kadir E.'nin akrabası olduğu öğrenilen Tayfun E. de kurşunların hedefi oldu.

İki yaralı acı içinde yerde yatarken, çevredekiler, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Baran Aygün ve Tayfun E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Baran Aygün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baran Aygün'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Seken kurşunların isabet ettiği Tayfun E.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan Kadir E., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Kadir E. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin yaptığı araştırmada ikili arasındaki husumetin 10 önce silahlı yaralama olayından kaynaklandığı saptandı. cinayet zanlısı Kadir E.'nin olayın meydana geldiği aynı sokakta 10 önce Baran Aygün tarafından tabanca ile ayağından vurulduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürdürülüyor.

10 AY SONRA HESAPLAŞTILAR

Öte yandan, Kadir E. ile Baran Aygün'ün 10 ay önce aynı sokakta karşılaştıkları ve Baran Aygün'ün Kadir E.'yi tabanca ile bacağından vurduğu öğrenildi.

10 ay önce yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
10 ay önce yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
10 ay önce yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
10 ay önce yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
10 ay önce yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Polis, İzmir, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 10 ay önce yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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