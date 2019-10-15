10 ayda 336 bin 707 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye'ye kaçak yollarla gelen göçmenlere müsaade edilmiyor. 2019 yılının Ocak ayından şimdiye kadar toplamda 336 bin 707 düzensiz göçmen yakalandı. Sadece Eylül ayında 67 bin 371 düzensiz göçmen yakalanarak tüm zamanların en üst seviyesine ulaşıldı.



İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye'yi düzensiz göçün güzergahı haline getirmemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar ve sınırlarda alınan güvenlik önlemleri sayesinde ülkeye kaçak yollarla gelen göçmenlere müsaade edilmiyor. 2019 yılının Ocak ayından bugüne kadar 336 bin 707 düzensiz göçmen yakalandı. Sadece Eylül ayında 67 bin 371 düzensiz göçmen yakalanarak tüm zamanların en üst seviyesine ulaşıldı.



Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında bulunması, çevre ülkelerde yaşanan ekonomik, siyasi çalkantılar nedeniyle Türkiye, yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine geçmek isteyen göçmenlerin hedefi altında bulunuyor. Türkiye'yi düzensiz göç akının merkezi haline getirmemek için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce etkin ve kararlı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalara sınırlarımızda alınan güvenlik önlemleri de eklenince düzensiz göçe müsaade edilmiyor. Ekim ayında yakalanan göçmen sayısının ise 70 bini aşması bekleniyor. Yakalanan düzensiz göçmenlerin; yüzde 30'u Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'da, yüzde 23'ü İstanbul'da, yüzde 22'si İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Aydın, Antalya ve Mersin'de yakalandı.



Sınır dışı edilen göçmen sayısında ciddi artış yaşanıyor



Sadece göçmenlerin yakalanmasında değil sınır dışı işlemlerinde de üst seviyeye ulaşıldı. Eylül ayında 10 bin 720 yabancının ülkesine dönüşü sağlanarak bir ayda geri göndermede tüm zamanların en üst seviyesine çıktı. 12 Ekim 2019 tarihi itibariyle 2019 yılında toplam 72 bin 29 düzensiz göçmenin ülkesine dönüşü sağlandı. - ANKARA