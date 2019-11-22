Ekim ayında kurulan şirketlerin sayısı aylık bazda yüzde 8.52 artarken, yılın ilk 10 ayında toplam 69 bin 478 şirket ve kooperatif kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9.96 kurulan kooperatif sayısı yüzde 2.75 arttı.

Buna karşılık, aynı dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 2.92 kapanan kooperatif sayısı yüzde 7.35, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10.05 arttı.

TOBB verilerine göre, Ekim'de yıllık bazda kurulan şirket sayısı yüzde 17.95 arttı. Bu dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 41.77 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6.37 azaldı.

Yılın ilk 10 ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 5.52 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0.32 kapanan kooperatif sayısı yüzde 15.94 azaldı.

TOBB verilerine göre, ilk 10 ayda 69 bin 478 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 59 bin 321 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 68.36'sını, 9 bin 187 anonim şirket ise yüzde 31.62'sini oluşturdu. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre yüzde 15.87 arttı.

Ekim ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 894'ü ticaret, 1,312'si imalat ve 787'si inşaat sektöründe kuruldu.

Ekim ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 870'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 363'ü inşaat, 346'sı imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 406'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 207'si inşaat, 126'sı imalat sektöründeydi.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 597'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 244'ü inşaat, 123'ü imalat sektöründeydi.

Ekim ayında kurulan 112 Kooperatifin 43'ü Konut Yapı Kooperatifi, 19'u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 17'si ise İşletme Kooperatifi olarak kuruldu.

Yılın ilk 10 ayında kurulan 956 kooperatifin 373'ü Konut Yapı Kooperatifi, 159'u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 130'u İşletme Kooperatifi olarak kuruldu.

2019 yılı Ekim ayında kurulan 1,183 yabancı ortak sermayeli şirketin 693'ü Türkiye, 87'si İran , 38'i Suriye , ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 1,183 yabancı ortak sermayeli şirketin 116'sı anonim, 1,067'si limited şirkettir.

Yılın ilk 10 ayında kurulan yabancı ortaklı şirketlerin 1,249'u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 672'si gayrimenkul acenteleri, 556'sı lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83.90'nı yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor. (Grafik - Tablo)