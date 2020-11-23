10 ayda ağırlanan 14 milyon ziyaretçinin 3 milyon 99 bini Antalya'ya geldi - Son Dakika

10 ayda ağırlanan 14 milyon ziyaretçinin 3 milyon 99 bini Antalya'ya geldi

23.11.2020 11:09
10 ayda ağırlanan 14 milyon ziyaretçinin 3 milyon 99 bini Antalya'ya geldi, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle küresel krizin yaşandığı turizm sektöründe Türkiye 10 ayda yaklaşık 14 milyon ziyaretçi ağırladı.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle küresel krizin yaşandığı turizm sektöründe Türkiye 10 ayda yaklaşık 14 milyon ziyaretçi ağırladı. Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında Antalya 3 milyon 99 bin 687 ile İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Ekim 2020 dönemi verilerine göre Türkiye'ye toplam 13 milyon 652 bin 641 ziyaretçi geldi. İlk 10 ayda ağırlanan toplam rakam içerisinde yabancı ziyaretçi sayısı 11 milyon 200 bin 892 oldu. Yurt dışı ikametli vatandaş sayılarında ise en son açıklanan Ocak- Eylül 2020 dönemi rakamı 2 milyon 451 bin 749 olmuştu.

Ülke genelinde yüzde 72,49 düşüş yaşandı

Türkiye henüz açıklanmayan Ekim 2020 yurt dışı ikametli vatandaş verilerine rağmen 14 milyon toplam ziyaretçi rakamına yaklaştı. Korona virüs salgınından önceki verilerle kıyaslandığında Türkiye, 2019 yılının 10 aylık dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 72,49 azalış yaşadı.

En çok turist Rusya'dan geldi

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 10 ayda 1 milyon 911 bin 264 ile Rusya Federasyonu birinci, 1 milyon 37 bin 293 ile Almanya ikinci, 997 bin 470 ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı Ukrayna ve İngiltere izledi.

Ekim'de de En Çok Ziyaretçi Rusya'dan

Rus ziyaretçilerin Türkiye tercihi yine değişmedi ve en çok ziyaretçi sıralamasında Rusya Federasyonu Ekim 2020 döneminde de zirveyi bırakmadı. Geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,40 azalışla 1 milyon 742 bin 303 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Rusya Federasyonu 489 bin 836 ile birinci sırada yer alırken, 232 bin 729 ile Bulgaristan ikinci, 155 bin 254 ile Ukrayna üçüncü oldu. Ukrayna'yı Almanya ve İngiltere takip etti.

Antalya ikinci sırada

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında da 4 milyon 154 bin 21 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Antalya 3 milyon 99 bin 687 ile ikinci, Edirne 1 milyon 508 bin 542 ile üçüncü oldu. Muğla, Artvin ve İzmir ise sırasıyla ziyaretçilerin Türkiye'ye en çok giriş yaptıkları diğer iller oldu. - ANTALYA

10 ayda ağırlanan 14 milyon ziyaretçinin 3 milyon 99 bini Antalya'ya geldi
10 ayda ağırlanan 14 milyon ziyaretçinin 3 milyon 99 bini Antalya'ya geldi

Antalya, Türkiye, Turizm, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 10 ayda ağırlanan 14 milyon ziyaretçinin 3 milyon 99 bini Antalya'ya geldi - Son Dakika Ekonomi


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