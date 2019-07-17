Son Dakika Haberleri: 10 aylık bebek hayatını kaybetti
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10 aylık bebek hayatını kaybetti

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, doğuştan kalp hastası olan 10 aylık Hamza Yusuf, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10 aylık bebek hayatını kaybetti, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, doğuştan kalp hastası olan 10 aylık Hamza Yusuf, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi Çağdaş Sokak'ta meydana geldi. Doğuştan kalp hastası olan Hamza Yusuf, iddiaya göre annesi yemek yedirdikten sonra fenalaştı. Durumu fark eden ailesinin hastaneye getirdiği Hamza Yusuf'un kalbinin durduğu belirlendi. Hamza Yusuf hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hamza Yusuf, Mahmudiye, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:30 Kaynak: DHA
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