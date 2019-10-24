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Son Dakika Güncel 10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi iddiası

10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi iddiası

44 dakika önce

10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi iddiasıAYDIN'ın Nazili ilçesinde, annesi ile erkek arkadaşının içtiği esrarın dumanından etkilendiği iddia edilen 10 aylık bebek Muhammet Ç., hastaneye kaldırıldı.

10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi iddiası

AYDIN'ın Nazili ilçesinde, annesi ile erkek arkadaşının içtiği esrarın dumanından etkilendiği iddia edilen 10 aylık bebek Muhammet Ç., hastaneye kaldırıldı. Polis, anne Gül Ç. (23) ve erkek arkadaşı Deniz Y.'yi, gözaltına aldı. Anne Gül Ç. hakkında tutuklama kararı verirken, Deniz Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sümer Mahallesi'nde yaşayan E.Ç., 10 aylık torunu Muhammet Ç.'yi aniden fenalaşması üzerine dün saat 23.30 sıralarında Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anneanne E.Ç., hastane polisine verdiği ifadesinde, kızı Gül Ç. ve erkek arkadaşı Deniz Y.'nin evde esrar kullandığını, torununun da bundan etkilenmiş olabileceğini söyledi.

İlk müdahalesi yapılan Muhammet bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammet bebekten burada, annesi Gül Ç.'den de Nazilli Devlet Hastanesi'nde uyuşturucu olup olmadığının belirlenmesi için kan örneği alındı.

Polis, anne Gül Ç. ve Deniz Y.'yi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma sürerken, Gül Ç.'nin eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

ANNE TUTUKLANDI

Aydın'ın Nazili ilçesinde, annesi ile erkek arkadaşının içtiği esrarın dumanından etkilendiği iddia edilen 10 aylık bebek Muhammet Ç.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis tarafından gözaltına alınan anne Gül Ç. (23) ve erkek arkadaşı Deniz Y. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, anne Gül Ç. hakkında tutuklama kararı verirken, Deniz Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi iddiası

Aydın, Polis, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:56 Kaynak: DHA
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