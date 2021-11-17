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10 aylık trafik istatistikleri açıklandı - Son Dakika

10 aylık trafik istatistikleri açıklandı

17.11.2021 09:38
10 aylık trafik istatistikleri açıklandı

TÜİK 2021 Ekim dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı.

TÜİK 2021 Ekim dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum 10 ayda bin 777 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği il oldu. Erzurum, Bölge illeri düzeyinde, ölüm sayısında 4, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 3, maddi hasarlı trafik kazası sayısı düzeyinde 1, trafik kazaları yaralı sayısında da 3'üncü sırada yer aldı.

Erzurum'da 16 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da bu yılın 10 ayında 19 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. İlde Ocak - Ekim ayları toplamında meydana gelen ölüm ve yaralanmalı trafik kazası sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 12.05, ülke toplamında ise yüzde 0,63'lük oran oluşturdu.

Erzurum Ocak - Ekim verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum'da Ekim ayında 105 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 161 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 158 kişi yaralandı. İlde Ocak - Ekim ayları kapsamında ise 986 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, bin 777 maddi hasarlı kaza oluştu. Bu kazalarda 19 kişi yaşamını kaybetti, bin 705 kişi ise yaralandı.

Doğu Anadolu Ocak - Ekim verileri

TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın 10 ayında 8 bin 180 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 10 bin 139 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 149 kişi yaşamına veda etti, 14 bin 335 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 5,29'luk oran gösterdi.

Erzurum'un oransal verileri

Erzurum'da kaydedilen ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası sayısı bölge toplamında yüzde 12,05'lik oran gösterirken, maddi hasarlı trafik kazası oranı yüzde 17,52, ölüm sayısı yüzde 12,75, yaralı sayısı ise yüzde 11,89'luk oran verdi. Erzurum'da trafik kazasında kaybedilen kişi sayısı ülke toplamında yüzde 0,92'lik oran oluşturdu.

10 aylık bölge illeri kaza dağılımı

Trafik istatistik Bülteni Ocak - Ekim 2021 sonuçları itibariyle Ağrı'da 560, Bingöl'de 501, Bitlis'te 560, Elazığ'da 891, Erzincan'da 655, Erzurum'da 986, Hakkari'de 255, Kars'ta 255, Malatya'da bin 433, Muş'ta 368, Tunceli'de 148, Van'da bin 171, Ardahan'da 121, Iğdır'da 276 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.

Bölge illeri ölüm sayısı

Erzurum, Elazığ, Malatya ve Van bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan iller oldu. TÜİK verilerine göre, bu yılın Ocak - Ekim ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı'da 8, Bingöl'de 14, Bitlis'te 10, Elazığ'da 20, Erzurum'da 19, Erzincan'da 13, Hakkari'de 3, Malatya'da 27, Muş'ta 2, Tunceli'de 4, Van'da 22, Iğdır'da 3 kazazede yaşamını yitirdi.

10 aylık bölge illeri yaralı sayısı

Bu yılın 10 ayında meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı'da bin 22, Bingöl'de 851, Bitlis'te bin 28, Elazığ'da bin 557, Erzincan'da bin 128, Erzurum'da bin 705, Hakkari'de 470, Kars'ta 405, Malatya'da 2 bin 398, Muş'ta 691, Tunceli'de 263, Van'da 2 bin 134, Ardahan'da 234 ve Iğdır'da ise 446 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. - ERZURUM

10 aylık trafik istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Erzurum, Ocak, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 aylık trafik istatistikleri açıklandı - Son Dakika


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