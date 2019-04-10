10 Ayrı Eve Giren "Örümcek Adam" Çetesi Operasyon Sonucu Yakalandı

KOCAELİ(İHA) – İstanbul'dan geldikleri Kocaeli'de balkondan tırmanarak 10 ayrı adreste hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli, "Örümcek Adam" operasyonu ile yakalandı.

KOCAELİ(İHA) – İstanbul'dan geldikleri Kocaeli'de balkondan tırmanarak 10 ayrı adreste hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli, "Örümcek Adam" operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin düz duvara tırmanarak balkonlardan eve girme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Kocaeli'de farklı ilçelerde balkonlara tırmanarak girdikleri 10 ayrı evde hırsızlık yaptığı iddia edilen "Örümcek Adam" çetesi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre 27 Mart 6 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'nin Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde 10 ayrı eve balkonlardan tırmanarak giren 4 şahıs, evlerdeki çok sayıda ziynet eşyası, televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve evlerden aldıkları anahtar ile 80 bin TL değerindeki otomobili çalarak gözden kayboldular. Meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında mağdur olan vatandaşların ihbarı üzerine İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı.



Çevre binalardaki güvenlik kameraları, mobese ve PTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasına ulaşarak olaya karışan şahısların İstanbul'dan gelen V.S.(20), A.Y.(22), Z.G.(25) ve E.A.(18) olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri "Örümcek Adam" operasyonu ile 4 şüpheliyi, İstanbul Maltepe'de hırsızlığa karıştıkları araç içerisinde kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramalarında ise çaldıkları otomobilin anahtarı ele geçirildi.



Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı ile firari olarak arandığı belirlendi



Kocaeli Emniyeti İzmit Asayiş Müdürlüğüne getirilen şahısların yapılan incelemelerinde çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, V.S.'nin 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, E.A.'nın ise 3 yıl 1 ay ve A.Y.'nin de kesinleşmiş hapis cezaları ile cezaevi firarisi olarak arandıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.



Örümcek adam gibi binalara böyle tırmandılar



Öte yandan Şüphelilerin düz duvara tırmanarak balkonlardan eve girme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde akşam saatlerinde kullandıkları araç ile evlerin önüne gelen şahıslar, çevre kontrolünün ardından boş olarak belirledikleri evlere, bina duvarından balkona tırmanarak girmeleri ve daha sonra da aldıkları eşyalar ile inerek kaçtıkları anlar yer alıyor. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kaza Yapan Kamyonetteki Bebek Yola Böyle Fırladı

Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı

Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar

Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı