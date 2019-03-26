10 Ayrı Suçtan Aranan Hükümlü Tutuklandı

Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 82 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 82 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "cebir kullanarak cinsel saldırı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı" ve 7 ayrı "basit yaralama" olmak üzere 10 ayrı suçtan aranan Yakup Budak'ın, Yıldızeli ilçesi Kiremitli köyünde olduğu bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi.



Jandarma ekipleri, Budak'ı saklandığı evde yakaladı.



Hakkında kesinleşmiş 82 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

En Büyük Hayali, Uzman Onbaşının Sonu Oldu

Şırnak'ta Teröristlerin EYP'li Tuzağında Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu

"CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım

Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu