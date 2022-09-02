Polis ekiplerinden kaçan otomobil hırsızı saklandığı kafede yakalandı - Son Dakika
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Polis ekiplerinden kaçan otomobil hırsızı saklandığı kafede yakalandı

02.09.2022 10:27

10 ayrı suçtan aranan otomobil hırsızı, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca bir polis aracı ve bir İETT otobüsü olmak üzere iki araca çarparak hasar verdi.

10 ayrı suçtan aranan otomobil hırsızı, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca bir polis aracı ve bir İETT otobüsü olmak üzere iki araca çarparak hasar verdi. Kaza sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan otomobil hırsızı, uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

Olay, Küçükçekmece'de 31 Ağustos günü meydana geldi. Küçükçekmece 1. İkitelli caddesinde çalıntı bir aracın seyir halinde olduğu bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsü olan şüpheli S.Ö. (18) isimli şahsı durdurmak istedi. S.Ö. (18) isimli şüpheli şahıs dur ihtarına uymayıp araç ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri şahsın peşine düştüğü esnada kovalamaca sırasında bir polis aracı hasar aldı. Ardından çalıntı araç bir İETT aracına çarparak durdu. akabinde şüpheli şahıs yaya olarak kaçıp bir kafe içinde saklandı. Polis ekipleri şüpheli S.Ö'yü saklandığı kafede yakalayarak gözaltına aldı.

Çalışmaların devamında, şüpheli S.Ö. (18) isimli şahsın birçok farklı suçtan kaydı olduğu ayrıca 10 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Araç içerisinde yapılan aramalar sonucu, 5 adet araç joystick diye tabir edilen müzik sistemi kumandası, 5 adet multimedya ekran, 4 adet araç kadranı, 5 adet cd sürücü ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan S.Ö. (18) isimli şahıs "Oto Hırsızlığı ve Otodan Hırsızlık" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tragger, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekiplerinden kaçan otomobil hırsızı saklandığı kafede yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis ekiplerinden kaçan otomobil hırsızı saklandığı kafede yakalandı - Son Dakika
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