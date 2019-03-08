10 Bayana Mikro Kredileri Dağıtıldı

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile finansal sıkıntının azaltılması ve Türkiye'de dezavantajlı kişilerin küçük bir sermayeye ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen mikro kredi faaliyeti, İnegöl'de de Gençlik Merkezi içerisinde 6 yıldır Mikro Kredi Ofisi adıyla hizmetini sürdürüyor. Geride kalan 6 yılda yaklaşık 3 bin bayana toplamda 4 milyon TL kredi dağıtan Mikro Kredi Ofisi, merkez ve kırsal mahallelerde girişimci bayanlara yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde de 10 İnegöllü girişimci bayana kredi dağıtımı gerçekleştirildi.

6 YILDA 3 BİN BAYANA 4 MİLYON KREDİ

10 girişimci bayana toplamda 21 bin 500 TL kredi imkanı sağlanırken, kredi dağıtımları bugün 11.00'da Gençlik Merkezinde Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi. Kredi dağıtım töreninde konuşan Mikro Kredi İnegöl Şube Müdürü Gamze Akman, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak "6 yıl önce çıktığımız bu yolculukta katlanarak devam ettiğiniz için bizlerle çok teşekkür ediyoruz. Ben kurumum ve şahsım adına Belediye Başkanımız Alper Taban'a teşekkür ediyorum. 6 yılda çalıştığımız yaklaşık 3 bin bayan adına teşekkür ediyorum. Sizlere hizmet vermede bizlere çok büyük katkıları oldu. Desteklerinin artarak devam edeceğini de biliyoruz" dedi.

BAYANLARIN HAYATTAKİ ROLÜ TARTIŞILMAZ

Belediye Başkanı Alper Taban ise 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugünü inşallah dolu dolu geçireceğiz. Bayanların hayattaki rolünü hiç konuşmaya bile gerek yok. Bugün ailenin içerisinde de, ekonomik hayatta da, siyasi hayatta da, üretimde de her alanda bayanların elinin olduğunu görüyorsunuz. Bugün beyleri de aslında imar eden, beraberinde her başarılı erkeğin de arkasında yine hanımefendileri görüyorsunuz. Bu anlamda bayanların rolü gerçekten tartışmasız çok büyük bizler de kurum olarak bunu ziyadesiyle önemsiyoruz. Hanımefendilere değer veriyoruz. Tabi ki toplumun tüm katmanlarını dinlemeye çalışıyoruz; bay, bayan, genç, yaşlı fark etmez. Biz şehrimizin tüm dinamiklerine kulak vererek onların istek ve taleplerine, ihtiyaçlarına, bizlerden olan beklentilerine öncelik vererek planlamalar yapmaya çalışıyoruz."

BAYANLARA DESTEK

"Bugün de girişimci bayanlarımızın ekonomik hayata, aile ekonomilerine katkı koymak adına yaptığı girişimler var. Ben de mevcut beyanlarımın içine böyle bir başlık koymuştum. Niçin koydum? Çünkü mutlaka her aile içerisinde çalışan bayan da var çalışmayan bayan da var. Ama bu noktada çalışma arzusu içerisinde olan hanımefendilere belirli imkanları sunarak onların çalışma hayatında daha sağlam bir şekilde yer alabilmeleri için destekler veriyoruz. Şuanda meslek edindirme kurslarımızda ciddi anlamda katılım olduğunu görüyorum. Bu katılımın da büyük çoğunluğu hanımefendilerden oluşuyor. Bu bizleri de çok mutlu ediyor çünkü ekonomik hayata katkı olduğu gibi zamanın doğru kullanılması, beraberinde kişilerin kendi gelişimlerine de katkı koyması anlamda fayda olduğunu düşünüyorum. Hayat boşluk kabul etmediği gibi bizler de hayatın her aşamasında kurum olarak yer almaya gayret ediyoruz."

"SİZLERLE BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜZEL BİR İNEGÖL KURGULAYACAĞIZ"

"Bizlere vereceğiniz fikirleri, eleştirileri önemsiyorum. Eleştirinin de şöyle bir boyutu var; eleştiri bir defa bizim kendimizi kontrol etmemizi, beraberinde aldığımız kararları sorgulamamızı, doğru işi yapıp yapmadığımızı gösteriyor. Hatta eleştiriler önerilerle birlikte geldiğinde çok daha fazla katkı sağlıyor. İnşallah sizlerle beraber gelecekte ben çok daha güzel bir İnegöl kurgulayacağımızı şimdiden görebiliyorum. Şehir yönetimine katılan hanımefendileri görüyorum. Bizleri en fazla arayanlar da bayanlar. Bunlardan da faydalı sonuçlar çıkartıyoruz. Sizlerden gelen fikirler bizim işimizi de kolaylaştırıyor, sorumluluklarımızı da azaltıyor. Onun için sizlerden de fikir ve öneriler beklediğimizi ifade etmek istiyorum."

"Girişimci arkadaşlarımızı kutluyorum. İnşallah en güzel şekilde aile ekonomilerine katkı sağlarlar. Sizlere hayat boyu sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Bereketli kazançlar diliyorum."

Konuşmaların ardından girişimci 10 bayana kredi çekleriyle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıtımı yapıldı.