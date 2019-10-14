Son Dakika Haberleri: 10 bin 250 kadına aylık 650 lira mali destek sağlanacak
Son Dakika Ekonomi 10 bin 250 kadına aylık 650 lira mali destek sağlanacak

10 bin 250 kadına aylık 650 lira mali destek sağlanacak

22 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira mali destek sağlanacak.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira mali destek sağlanacak." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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