10 bin 250 kadına aylık 650 lira mali destek sağlanacak
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira mali destek sağlanacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira mali destek sağlanacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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