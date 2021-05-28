Üye Girişi
10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

28.05.2021 11:51

2018 yılında Almanya'nın Pörnbach şehrinde Alman araştırmacılar tarafından uydu verici takılarak izlemeye alınan Klippi adlı Leylek Bursa'nın Karacabey ilçesinde fotoğraflandı.

2018 yılında Almanya'nın Pörnbach şehrinde Alman araştırmacılar tarafından uydu verici takılarak izlemeye alınan Klippi adlı Leylek Bursa'nın Karacabey ilçesinde fotoğraflandı. Günlerdir Türkiye üzerindeki hareketi sosyal medyada dile getirilen Klippi'nin fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Almanya'da 2018 yılında Pörnbach şehrinde kuş araştırmacıları tarafından sırtına takılan ve güneş enerjisi ile çalışan mini uydu vericisi ile takibe alınan Klippi adlı leylek, aynı yıl sonbahar göçünde diğer leyleklerle birlikte Afrika kıtasına göç etti.

17 NİSAN'DA TÜRKİYE'YE ULAŞTI

Klippi, bu yıl Mart ayını Sudan'da geçirdikten sonra Nisan ayıyla birlikte kuzeye doğru göçe kalktı ve 17 Nisan'da Türkiye'ye ulaştı. Sırasıyla Adana, Niğde, Konya üzerinden geçerek Eskişehir'in ardından 20 Nisan'da Bursa'ya gelen Leylek Klippi, İnegöl Barajı yakınlarında 3 gün kadar konakladıktan sonra Karacabey'in Sultaniye, Hamidiye ve İsmetpaşa mahalleri arasında kalan tarlalarda beslendi. Halen Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Klippi, hayvanseverlerin de ilgisini çekiyor.

10 BİN 800 KİLOMETRE UÇTU

2018 yılında verici ile takibe alınan Klippi isimli leylek, 3 yılda toplam 10 bin 895 kilometre yol kat etti. 7 farklı ülkeden geçen Klippi cep telefonlarına ücretsiz indirilen 'Animal Trackar' uygulamasından izlenebiliyor.

KISA MESAFE GÖÇLERLE HAYATA HAZIRLANIYORLAR

Kışı Sudan'da geçiren leylek Klippi'nin önümüzdeki yıl doğduğu topraklara uçmasını beklediklerini kaydeden Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Leylekler üreme erişkinliğine 4 yılda ulaşıyor ve bu zamana dek yaşıtlarından oluşturdukları kalabalık gruplar halinde kısa mesafe göçler yaparak hayata hazırlanıyorlar. Göç etmeyi, sürü pskilojisini ve doğal şartlara uyum sağlamayı pekiştirirler ve daha sonra üremek için doğduğu bölgelere göç ederler. Leylek Klippi'yi kıştan beri takip ediyorum. Onun Türkiye üzerinden geçme ihtimali yüksekti. Bu beklentimiz boşa çıkmadı. Şimdi Türkiye'de yazı geçirip Afrikaya geri mi dönecek yoksa sınırları daha da zorlayacak mı hep birlikte izleyip göreceğiz." dedi.

SEL FELAKETİ, BESİN KAYNAĞI OLUŞTURDU

Klippi'nin içinde bulunduğu sürüde bine yakın genç leyleğin yer aldığını belirten Tüydeş "Bu leylekler için normalde Karacabey Ovası besin yönünden pek verimli geçmezdi. Çünkü Mayıs ayında sular çekilmiş oluyor ve büyük leylek sürüleri besin bulmakta zorlanıyordu. Ama geçtiğimiz günlerde Karacabey'de yaşanan sel felaketinin ardından taşan dereler tarlalara çıkınca leylekler için besin konusunda büyük bir fırsat oldu. Bu yüzden Klippi ve beraberindeki yüzlerce leylek 4 gündür alandalar ve gitmeye de niyetleri yok gibi. Muhtemelen daha fazla kuzeye çıkmayıp buradan yine yavaş yavaş güneye inecekler." diye konuştu.

Bu arada; bahar göçünün başlarında yine Almanlar tarafından verici takılan 'Jonas Leylek' de Bursa'dan geçmiş ve Eskikaraağaç Leylek Köyü yakınlarında mola verince Tüydeş tarafından fotoğraflanarak, hikayesi yoğun ilgi görmüştü.

10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Karacabey, Almanya, Alman, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Elvan'ın ekonomi mesajı dikkat çekti: Kısa vadeli kazanımlar uğruna uzun vadeli hedeflerden asla geri adım atmayacağız Bakan Elvan'ın ekonomi mesajı dikkat çekti: Kısa vadeli kazanımlar uğruna uzun vadeli hedeflerden asla geri adım atmayacağız Batuhan Karadeniz, Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı

Son Dakika Haberleri
12:07 Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı
12:06 Bakan Elvan'ın ekonomi mesajı dikkat çekti: Kısa vadeli kazanımlar uğruna uzun vadeli hedeflerden asla geri adım atmayacağız
12:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Haziran, temmuz ve ağustosu rahat geçireceğiz
11:45 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, sıkı parasal duruş vurgusu yaptı: Oynaklıklara karşı tampon işlevi görecek
11:38 Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok!
11:37 Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi
11:16 Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde
11:15 Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
11:08 Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı         
12:07
Yasin Börü davasında, 20 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Yasin Börü davasında, 20 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi         
12:05
Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi         
11:37
Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!         
11:16
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
10:51
Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım         
10:37
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı         
09:08
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 12:32:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 BİN 800 KİLOMETRE UÇAN KLİPPİ LEYLEK, BURSA'DA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement