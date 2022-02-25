10 bin 945 noktada 'düzensiz göç' uygulaması: 25 gözaltı - Son Dakika
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10 bin 945 noktada 'düzensiz göç' uygulaması: 25 gözaltı

25.02.2022 14:58
10 bin 945 noktada 'düzensiz göç' uygulaması: 25 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 10 bin 945 noktada yapılan 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda, 3'ü yabancı uyruklu 25 organizatörün gözaltına alındığı, 1474 düzensiz göçmenin de yakalandığı açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 10 bin 945 noktada yapılan 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda, 3'ü yabancı uyruklu 25 organizatörün gözaltına alındığı, 1474 düzensiz göçmenin de yakalandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı. 37 bin 713 personel ve 608 dedektör köpek ile gerçekleştirilen uygulamada; yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları kontrol edildi. 10 bin 945 noktada yapılan uygulamada, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 organizatör gözaltına alındı, 1474 düzensiz göçmen de yakalandı. Ayrıca 51'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 932 aranan şüpheli tespit edildi, 1'i organizatör, 475'i göçmen, 494'ü yabancı uyruklu ve 144'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 721 kişiye idari yaptırım uygulandı. Organizatör veya düzensiz göçmenler arasından 2 terör örgütü üyesi/iltisaklı şüpheli tespit edildi.

Kontrollerde 10 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobilin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilirken, 5 sahte pasaport, 11 sahte kimlik, 4 ruhsatsız av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1158 mermi, 1 kesici alet, 9 bin 217 gram esrar, 17 gram eroin, 184 gram bonzai, 91 gram metamfetamin ve 19 sentetik ecza ele geçirildiği kaydedildi.

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10 bin 945 noktada 'düzensiz göç' uygulaması: 25 gözaltı
10 bin 945 noktada 'düzensiz göç' uygulaması: 25 gözaltı
10 bin 945 noktada 'düzensiz göç' uygulaması: 25 gözaltı
10 bin 945 noktada 'düzensiz göç' uygulaması: 25 gözaltı
10 bin 945 noktada 'düzensiz göç' uygulaması: 25 gözaltı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 10 bin 945 noktada 'düzensiz göç' uygulaması: 25 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 bin 945 noktada 'düzensiz göç' uygulaması: 25 gözaltı - Son Dakika
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