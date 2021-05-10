10 bin anneye çiçek dağıtıldı - Son Dakika

10 bin anneye çiçek dağıtıldı

Kilis'te Anneler günü nedeniyle 10 bin kişiye çiçek dağıtıldı.

Kilis'te Anneler günü nedeniyle 10 bin kişiye çiçek dağıtıldı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü çiçek dağıtımı etkinliğinde 10 bin anneye çiçek verilerek tamamlandı. Kilis Belediyesi ekiplerince 76 mahallede dağıtılan çiçekler anneleri çok mutlu etti. Kilis Belediyesi personeli tarafından çiçek takdim edilen Anneler, Kilis Belediyesine teşekkür ettiler. - KİLİS

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