Son Dakika Haberleri: 10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın (2)
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10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın (2)

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 10 bin büyükbaş hayvan ve 30 bin ton samanın bulunduğu çiftlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 10 bin büyükbaş hayvan ve 30 bin ton samanın bulunduğu çiftlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Nizip- Karkamış yolu Doğrular Mahallesi yakınlarında bulunan büyük bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Saman balyalarına sıçrayan yangın, kısa sürede büyüdü. Gaziantep ve ilçelerinden gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

10 bin büyükbaş hayvan ve 30 bin ton samanın bulunduğu çiftlikte yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşı tedbir alındı.

Bu arada Nizip Belediye başkanı Mehmet Sarı da yangının meydana geldiği çiftlikte incelemede bulundu.

10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın (2)

Gaziantep, İtfaiye, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:05 Kaynak: AA
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