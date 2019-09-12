10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikteki yangın (2)

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 10 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın şu an için kontrol altına alındı. Soğutma ve içerideki samanların tahliye çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Tahliye edilen samanların bazı balyalarının halen kor olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu yüzden olası bir soruna karşı öğle saatleri itibarıyla havadan müdahale için eylem planını hazırladık. Yangını sorunsuz olarak sonlandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, yangında herhangi bir hayvanın zarar görmediğini belirterek, tesisin saman depolama bölümü dışındaki alanlarda zarar olmadığını kaydetti.

Bu arada yangın bölgesindeki soğutma çalışmalarına iki helikopterle havadan destek veriliyor.