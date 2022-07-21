10 bin dolar değerindeki 100 yıllık halı böyle çalındı - Son Dakika
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10 bin dolar değerindeki 100 yıllık halı böyle çalındı

21.07.2022 17:43
10 bin dolar değerindeki 100 yıllık halı böyle çalındı

10 bin dolar değerindeki 100 yıllık halı böyle çalındı 100 yıllık halıyı çalan hırsız yakalandı 10 bin dolar değerinde çalınan halı bulunup teslim edildi Küçükçekmece'de havalandırmak için balkon demirine asıldıktan sonra rüzgarın uçurmasıyla düşen ve 10 bin dolar değerindeki yüz yıllık...

10 bin dolar değerindeki 100 yıllık halı böyle çalındı

100 yıllık halıyı çalan hırsız yakalandı

10 bin dolar değerinde çalınan halı bulunup teslim edildi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de havalandırmak için balkon demirine asıldıktan sonra rüzgarın uçurmasıyla düşen ve 10 bin dolar değerindeki yüz yıllık halıyı çalan hırsız yakalandı. Antika halı sahibine teslim edilirken, çalınma kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Küçükçekmece Cennet Mahallesi 610. Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden Ercan Dede, binanın birinci kattaki balkon demirine kök boyadan yapılan 100 yıllık olduğu belirtilen halıyı havalanması için astı. Bir süre sonra dışarı çıkan dede, asırlık halının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine oğluyla beraber binanın önündeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, rüzgar nedeniyle uçan halının bir süre yerde kaldığını, ardından motosikleti ile gelen bir kişi tarafından düzgün bir şekilde katlanarak götürüldüğü görüldü.

Bunun üzerine Dede, güvenlik kamera kayıtlarıyla beraber polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Evde ve sokakta çalışma yapan polis ekipleri hırsızı tespit etti. Şüphelinin adresin giden polis, halıyı motosikletin üzerinde bulurken, şüpheliyi de gözaltına aldı. Halı sahibi Ercan Dede'ye teslim edilirken, şüpheli şahıs da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yüz yıllık halının havalandırmak için asıldığı sırada düştüğünü belirten Ercan Dede, "Pazar günü yüz yıllık antika halımızı havalanması için balkona asmıştık. Arada bir kontrol ediyorduk güneşlenmesi için, saat 17.00 sıralarında halının yerinde olmadığını gördük. Halı gitti, oğlumla beraber güvenlik kameralarını seyrettik. Motosikletli bir hırsız kapının önünde duruyor. Halıyı katlayıp motosikletine koyup götürüyor. Ben de görüntülerle beraber polis karakoluna gittim, polis de evde inceleme yaptı. polis kısa sürede halıyı bulup, hırsızı da yakalayıp getirdi" dedi.

Hırsızın halının bu kadar değerli olduğunu bilmediğini ve halının 2014 yılında değerinin 10 bin dolar olduğunu anlatan Dede, "Hırsız halının çok değerli olduğunu bilmiyordu, daha motosikletten indirmemiş. O şekilde gidip kapıdan almışlar. Halıyı buldum sevinciyle şikayetçi olmadım. Hırsızı da görmedim. Halıyı sırtladım eve geldim. Değeri 2014 yılında araba almak için satacaktım, Kapalı Çarşı'ya götürdüm üç dört mağaza 10 bin dolar fiyat verdi. fiyatı görünce satmaktan vazgeçtim. Para her zaman gelir ama biz 10 bin dolar verip de bu tür halıları alamayız dedim. Kredi çektim arabayı aldım ama halı yerinde durdu. şuan götürmedim, değerin ölçtürmek için tekrar götüreceğim. Haberden sonra ablam ve abim beni arayıp sen sahip çıkamıyorsun bize gönder diye dalga geçiyorlar" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 bin dolar değerindeki 100 yıllık halı böyle çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 10 bin dolar değerindeki 100 yıllık halı böyle çalındı - Son Dakika
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