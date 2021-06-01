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10 bin dolar fazla geldi! Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu - Son Dakika

10 bin dolar fazla geldi! Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu

01.06.2021 16:16

Komedyen Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin TL'ye düşürülmesi için dava açtı. Mahkeme, Yılmaz'ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığının tespiti için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan Cem Yılmaz'ın avukatı davanın kabulünü istedi. Ahu Yağtu'nun avukatı ise Yılmaz'ın nafaka dışında çocuğuna ödediği eğitim ve sağlık giderlerinin tespitini talep etti.

ÇOCUĞUN GİDERLERİ İNCELENECEK

Mahkeme, Cem Yılmaz'ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığına dair delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

Cem Yılmaz eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılmasını istedi

CEM VE AHU SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde başrol oynayan Ahu Yağtu, Yılmaz'ın açtığı davayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan Cem Yılmaz da sessizliğini koruyor.

Cem Yılmaz eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılmasını istedi
10 bin dolar fazla geldi! Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu

Cem Yılmaz, Ahu Yağtu, İstanbul, Mahkeme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin 10 bin dolar fazla geldi! Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu - Son Dakika Magazin


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