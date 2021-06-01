İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan Cem Yılmaz'ın avukatı davanın kabulünü istedi. Ahu Yağtu'nun avukatı ise Yılmaz'ın nafaka dışında çocuğuna ödediği eğitim ve sağlık giderlerinin tespitini talep etti.
Mahkeme, Cem Yılmaz'ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığına dair delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.
Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde başrol oynayan Ahu Yağtu, Yılmaz'ın açtığı davayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan Cem Yılmaz da sessizliğini koruyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Magazin › 10 bin dolar fazla geldi! Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu - Son Dakika Magazin