10 bin feet yükseklikte yeni öğretim yılını kutladılar
48 dakika önce
10 bin feet yükseklikte yeni öğretim yılını kutladılarİZMİR - İzmir'de devam eden paraşüt şampiyonasında yarışan paraşütçüler, 10 bin feet yükseklikte ders zili çalıp bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılı için tüm öğrencilere başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
10 bin feet yükseklikte yeni öğretim yılını kutladılar
İZMİR - İzmir'de devam eden paraşüt şampiyonasında yarışan paraşütçüler, 10 bin feet yükseklikte ders zili çalıp bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılı için tüm öğrencilere başarılar diledi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde devam eden ve 20 takım ve 90 yarışmacının katıldığı 47. Türkiye Paraşüt Şampiyonasında bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj geldi. 10 bin feet yükseklikte ders zili çalan paraşütçüler, 2019-2020 öğretim yılı için tüm öğrencilere başarılar diledi. Uçakta ders zilinin çalınmasının ardından paraşütçüler kendilerini boşluğa bıraktı.
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