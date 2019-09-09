10 bin feet yükseklikte yeni öğretim yılını kutladılar

İZMİR - İzmir'de devam eden paraşüt şampiyonasında yarışan paraşütçüler, 10 bin feet yükseklikte ders zili çalıp bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılı için tüm öğrencilere başarılar diledi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde devam eden ve 20 takım ve 90 yarışmacının katıldığı 47. Türkiye Paraşüt Şampiyonasında bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj geldi. 10 bin feet yükseklikte ders zili çalan paraşütçüler, 2019-2020 öğretim yılı için tüm öğrencilere başarılar diledi. Uçakta ders zilinin çalınmasının ardından paraşütçüler kendilerini boşluğa bıraktı.