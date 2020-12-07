10 bin fidan dikip çöplük alanı ormanlık alana çevirdi - Son Dakika

10 bin fidan dikip çöplük alanı ormanlık alana çevirdi

07.12.2020 13:26

- 10 bin fidan dikip çöplük alanı ormanlık alana çevirdi Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan Şehmus Erginoğlu, çöplük alanı temizleyip fidan dikmeye başladı Erginoğlu, 1995 yılından beri fidan diktiği bölgeyi çöplerden arındırıp ormanlık alana çevirdi Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan...

- 10 bin fidan dikip çöplük alanı ormanlık alana çevirdi

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan Şehmus Erginoğlu, çöplük alanı temizleyip fidan dikmeye başladı

Erginoğlu, 1995 yılından beri fidan diktiği bölgeyi çöplerden arındırıp ormanlık alana çevirdi

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Şehmus Erginoğlu, 1995 yılından beri çöplük alana fidan dikti. Sadece o bölgeye şimdiye kadar 10 bin fidan diken Erginoğlu çöplük alanı ormanlık alana dönüştürerek vatandaşlara 'nefes' aldırdı.

Yaklaşık 60 yıl önce Mardin'e gelen Erginoğlu, 25 yıl kamyonculuk yaptı. Bu süreç içerisinde Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelere giden Erginoğlu, aynı dönemlerde Türkiye'yi de karış karış gezdi. 1995 yılından sonra kaynak suyu açıp ağaç dikmeye başlayan Erginoğlu, Mardin'de şimdiye kadar 30 bin ağaç dikti. Çöplük bölgeye de yaklaşık 10 bin fidan diken Erginoğlu, çöplük alanı ormanlık alana çevirerek vatandaşlara 'nefes' aldırdı.

Mardin'de 30 bine yakın ağaç dikti

Daha önce çöplük olan alana fidan diktiğini belirten Erginoğlu, Mardin'de 30 bine yakın ağaç diktiğini, çöplük alanı temizleyip ormana çevirdiğini vurguladı. "1960'ta Mardin'e geldim. 25 yıl kamyonculuk yaptım. Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün her yere gittim. Bütün Türkiye'yi gezdim. 1995 senesinden sonra kaynak suları açmaya başladım. Ayriyeten ağaç dikmeye başladım. Mardin'de 30 bine yakın ağaç diktim. Mardin merkezde, Mardin etrafında ağaçlar diktim. Diş hastanesinin arkasında 10 bin ağaç diktim. 7 bini çam ağacıdır. Kayısı, ceviz, zeytin ağaçları da var. Burası eskiden çöplük alandı, yani çöplükten girilmiyordu buraya. Şimdi su geliyor buraya, kaynak suyu vardı o kayıptı. Ben açtım. Vali Hasan Duruer zamanında valiye de söyledim, buraya su çekelim dedim, olur dedi. Kepçe getirdiler, caddeyi kazdılar, boru taktık, tank da getirdiler. Her gece saat 01.00'da gelip buranın sulamasını yapıyorum. Rüyamda bana buraya git ağaç dik deniyor, ama millette engel çıkıyor, hayvan sahipleri engel olmaya çalışıyor. Gidip valiye şikayet ediyorum. Allah bütün valilerden razı olsun. Çoğu da benden memnun oluyor, bana Allah razı olsun diyorlar. Bütün Mardinliler beni seviyor, beni tanırlar. Herkes gelip topluyor. Bütün Mardinliler kovalarla getiriyorlar incir olsun, ceviz olsun herkes gelip topluyor. Kimse engel olmuyor. Ağaçlarımı kırmasınlar gelip her şey yapabilirler, serbestler. Eskiden burası ben geldiğim zaman çöptü. Belki 1 kamyon çöp topladım kendi imkanımla. Buraya ilaç atıyorum ot olmasın diye. Çünkü ateş atarlarsa yanar burası. Tek devlet ilgileniyor burayla. Bütün arkadaşlara söylüyorum. Gelin seyredin, ben nasıl ağaç dikiyorum. Hz Muhammed (sav) diyor ki 'Kıyamet kopsa da elinizde bir ağaç varsa dikiniz.' Ağaç dikmek çok sevaptır. Bir ağaç bir insandır" dedi.

10 bin fidan dikip çöplük alanı ormanlık alana çevirdi
10 bin fidan dikip çöplük alanı ormanlık alana çevirdi
10 bin fidan dikip çöplük alanı ormanlık alana çevirdi
10 bin fidan dikip çöplük alanı ormanlık alana çevirdi

Artuklu, Mardin, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 bin fidan dikip çöplük alanı ormanlık alana çevirdi - Son Dakika


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