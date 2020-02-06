10 bin hanenin su sorunu çözüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 bin hanenin su sorunu çözüldü - Son Dakika

10 bin hanenin su sorunu çözüldü

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük ve Koyunbaba Mahallelerinin 80 bin metre uzunluğundaki yeni içme ve kullanma suyu sistemi devreye girdi.

10 bin hanenin su sorunu çözüldü, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük ve Koyunbaba Mahallelerinin 80 bin metre uzunluğundaki yeni içme ve kullanma suyu sistemi devreye girdi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin en gözde tatil merkezlerinin başında gelen Bodrum'un Gümüşlük ve Koyunbaba Mahallelerinin 80 bin metre uzunluğundaki yeni içme ve kullanma suyu sistemini devreye soktu.


İller Bankası tarafından yaptırılmış olan Gümüşlük ve Koyunbaba mahallelerinde hat, depo ve terfi merkezlerinin geçici kabul işlemlerinin yapılmasının ardından MUSKİ ekipleri arızaların ve olumsuzlukların giderilmesi için 80 bin metre uzunluğunda ki şebeke hattında 250 adet arıza tespiti yaptı. İlbank tarafından arızalar yüklenici firmaya yaptırıldı.


MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gümüşlük ve Koyunbaba Mahallelerinin 80 bin metre uzunluğundaki yeni içme ve kullanma suyu kesin kabul işlemleri gerçekleşti. Bölgede şebeke hatları devreye alınarak su sıkıntısı yaşayan ve şebeke hattının hiç bulunmadığı bölgelere yeni şebeke hatları kazandırıldı. Bölgede bulunan vatandaşlarımızdan gerekli abone başvuru talepleri yapılması durumunda talepler hızlı şekilde karşılanarak su sorunu yaşayan vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır" denildi. - MUĞLA

Gümüşlük, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
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