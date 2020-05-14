10 bin kadına ücretsiz muayene - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 10 bin kadına ücretsiz muayene - Son Dakika Ekonomi

10 bin kadına ücretsiz muayene

6 saat önce

Pembe Rota ile 10 bin kadına ücretsiz muayene imkanı sağlayan Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, kanser sürecinde kadınların yanında yer alarak tedavi süreci konusunda bilgilendirme yapıyor ve tedavi imkanı bulamayan kadınlara destek oluyor.

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Pembe Rota ile 10 bin kadına ücretsiz muayene imkanı sağlayan Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, kanser sürecinde kadınların yanında yer alarak tedavi süreci konusunda bilgilendirme yapıyor ve tedavi imkanı bulamayan kadınlara destek oluyor.


Hastane yöneticiliğinin yanı sıra, kadına özgü kanserler alanında faaliyet gösteren Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği'nin başkanlığını yapan Arzu Karataş, "Ülkemizde her yıl 21 bin kadına meme kanseri teşhisi konuyor. Her yüz meme kanseri kadın hastaya karşılık 1 tanesi erkek. Diğer kanserlere gelince; 5 bin kadın rahim kanseri, 3 bini aşkın kadın yumurtalık kanseri ve 2 binden fazlası rahim ağzı kanseri tanısı alıyor. Oysa, kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor! İşte biz bu yüzden Pİ Kadın Kanserleri Derneği olarak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda tanı almış kadınların da yol arkadaşı olmaya çalışıyoruz. Tedavi imkanı bulunmayan kişilere destek olmayı amaçlıyoruz" dedi.


"10 bin kadına ücretsiz muayene"


"İki yıl önce jinekolojik kanserlerdeki toplumsal farkındalığı artırmak için başlattıkları Pembe Rota projesiyle hedeflerinin kadınları bilgilendirmek ve 10 bin kadına ücretsiz muayene imkanı sağlamak olduğunu anlatan Karataş, " İstanbul, Bursa, Bodrum'da iki bin kadının ücretsiz muayene edilmesini sağladık. Kanser saptanan kadınların ameliyatlarını üstlendik. Şu sıralar, dijital olarak çalışmalarımız sürüyor. Kanser tedavisi gören ve koltuk altı lenf bezleri alınan kadınlarda görülen lenf ödem sorununa karşı, 'bu kolumu kullanmayın' yazılı bileklikler yaptık ve dağıttık; çünkü acil bir anda diğerleri hangi kolunuzu kullanacağını bilmeyebilir" diye konuştu.


"Türkiye Covid-19'a karşı savaşında çok başarılı oldu"


"Çok uzun yıllardır hastane yöneticiliği yapıyorum ve kendi adıma şunu söyleyebilirim ki, Türkiye bu konuda çok başarılı bir süreç yaşadı. Kamu hastaneleri, özel hastaneler, herkes ne gerekiyorsa yaptı" diyen Karataş, "Covid-19 salgını, tüm dünya için yepyeni bir deneyim oldu ve olmaya devam ediyor. Ama her ülke, her topluluk kendi deneyiminin belirleyicisi ve kahramanı oluyor aynı zamanda" dedi. - İSTANBUL

Karataş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 04:08 Kaynak: İHA


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