10 BİN KİŞİ, 2 KİLOMETRELİK İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU - Son Dakika

BURSA'da Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) tarafından düzenlenen iftar organizasyonuna 10 bin kişi katıldı. 2 kilometrelik yol güzergahında kurulan iftar sofraları nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

BEKSİAD tarafından merkez Yıldırım ilçesinde, sektör paydaşlarının yoğunlukla bulunduğu Vişne Caddesinde, sektör çalışanları ve bölge esnafına yönelik düzenlenen organizasyonunda 10 bin kişi iftar sofrasında buluştu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra, protokol ve dernek yöneticilerinin de katıldığı iftar nedeniyle caddenin yaklaşık 2 kilometrelik bölümü trafiğe kapatılırken, yemek alma sıralarında uzun kuyruk oluştu.

Güzel bir organizasyon gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, "Biz BEKSİAD ailesi olarak her yıl geleneksel olarak BEKSİAD üyeleri ve aileleri iftarımızı yapıyoruz. Ama 3 sene önce Vişne Caddesi üzerinde tüm sektör paydaşlarıyla, çalışanları ve bölge esnaflarıyla bir iftar yapalım istedik. Ancak araya pandemi girdi. Bu seneye nasip oldu. Biz de bu sene buna teşebbüs ettik. Şükürler olsun hava da buna müsaade etti. Güzel bir organizasyon gerçekleştirdik" dedi.

"10 BİNİN ÜZERİNDE BİR KATILIM OLDU"

Yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, 'Üyelerimiz ve sektördeki firmalarla yaptığımız istişareler sonucu 8 ile 10 bin civarında bir katılımın olacağını tahmin ettik. Aksaklık olmaması için de 11 bin kişilik bir hazırlık gerçekleştirdik. Şükürler olsun 10 bin rakamının üzerine çıktığımızı öğrendim. Bu organizasyon ilk oldu. Havalar müsaade ederse bir kaç yıl daha devam eder diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.