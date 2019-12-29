10 Bin kişi elektriksiz kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Bin kişi elektriksiz kaldı - Son Dakika

10 Bin kişi elektriksiz kaldı

6 saat önce

Balıkesir'de kış nüfusu 10 binlerde olan Marmara Adası'nda elektrik sıkıntısı yaşanıyor.

10 Bin kişi elektriksiz kaldı, System.String[]

Balıkesir'de kış nüfusu 10 binlerde olan Marmara Adası'nda elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Elektrik kablolarının denizin altından geldiği adaya 6 saattir elektrik verilemiyor.


Elektrik kablolarının denizden ulaştığı Marmara Adası'na 6 saattir elektrik verilemiyor. Arıza konusunda henüz bir tespitin yapılmadığı kesintiye denizdeki fırtına dolayısı ile müdahale edilemiyor. Bir geminin elektrik kablolarını kopartması ihtimali üzerinde durulurken, vatandaşlar arızanın bir an önce giderilmesini istiyor.


Öte yandan fırtına nedeniyle yarın da Marmara Adası'na olan tüm seferlerin yapılamayacağı duyuruldu. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:03 Kaynak: İHA
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