Son Dakika Haberleri: 10 Bin Kişi İstihdam Edilecek

10 Bin Kişi İstihdam Edilecek

1 saat önce

Sakarya'da temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan BMC fabrikası, tamamlandığında 10 bin kişiye istihdam ve ülke ekonomisine yıllık 5 milyar dolar katkı sağlayacak.

10 Bin Kişi İstihdam Edilecek, System.String[]
Sakarya'da temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan BMC fabrikası, tamamlandığında 10 bin kişiye istihdam ve ülke ekonomisine yıllık 5 milyar dolar katkı sağlayacak. BMC fabrikasının temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Törende 2 bin 700 çalışanın görev yaptığı İzmir BMC tesislerine canlı bağlantı yapılarak, modernize edilen tesisle ilgili de bilgi alındı. Ayrıca İTÜ test laboratuvarına canlı bağlantı yapılarak, ilk yerli 600 beygir motorun testi yapıldı. İnsansız olarak uzaktan kumandayla görev yapabilecek olan AMAZON 4X4 taktik tekerlekli zırhlı araç ile BMC yeni kamyon ve çekici ailesi Tuğra'nın ilk gösterimi de törende gerçekleştirildi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 222 hektar alan üzerine kurulu ve fazlar halinde toplam 500 bin metrekare kapalı alana ulaşacak olan BMC üretim ve teknoloji üssü, tamamlandığında yaklaşık 10 bin kişilik bir istihdam sağlayacak ve ülke ekonomisine yıllık 5 milyar dolar katma değer üretecek. Bu entegre tesis içerisinde BMC tank fabrikası, BMC zırhlı araç ve askeri kamyon fabrikası, BMC ticari araç fabrikası, BMC motor fabrikası, BMC hızlı tren ve metro fabrikasının fazlar halinde inşa edilmesi planlanıyor. Toplam yatırım büyüklüğünün 500 milyon doları aşması bekleniyor. Tesisin bugün temelinin atıldığı birinci faz, yaklaşık 100 bin metrekarelik bölümü kapsıyor ve 2019 yılı sonuna kadar tamamlanıp, 2020 yılı başında faaliyete geçmesi planlanıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:26 Kaynak: İHA

Ekonomi
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