10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Kazım Özalp Caddesi ve Muratpaşa Camisi'nde aşure dağıttı. 10 bin kişilik hazırlanan aşure, kısa sürede tükendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı birlik, beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramı yaptı. Cuma namazı çıkışı Muratpaşa Camisi'nde ve Kazım Özalp Caddesi'nde kurulan stantlarda dağıtılan aşureye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 10 bin kişilik hazırlanan aşure, kısa sürede tükendi. - ANTALYA