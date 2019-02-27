Son Dakika Haberleri: 10 Bin Kişilik Yeni İstihdam Alanı Oluşturuyoruz"

10 Bin Kişilik Yeni İstihdam Alanı Oluşturuyoruz"

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezini kurarak 10 bin kişilik yeni istihdam alanı oluşturacaklarını belirtti.

10 Bin Kişilik Yeni İstihdam Alanı Oluşturuyoruz
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezini kurarak 10 bin kişilik yeni istihdam alanı oluşturacaklarını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Göllüce köyünü kentsel dönüşüm projesi kapsamında kaldırdıklarını ifade etti.

Başkan Fatma Şahin, şunları kaydetti:

"Burayı küçük sanayiye verdik, ihalesi yapıldı, önümüzdeki günlerde temeli atılacak. Kendi içerisinde sıkışmıştı, Göllüce de çok rahatsızdı. Göllüceliler, 'ne köy olduğumuz belli, ne sanayi olduğumuz belli' diyerek bana dert yanıyordu. Küçük sanayi de 'büyümemiz lazım, bize alan yok' diyordu. Bu işi güzel bir şekilde hallettik, artık şehir merkezinde sanayi olmayacak. Konum itibarıyla kent merkezinde kalan meslek gruplarının şehir dışına ve otoyol kenarına taşınması üzere imar planları onaylanarak, yol açma çalışmalarına başlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezinde, ayakkabıcılara 800 bin metrekare, tır, dorse imalatçılarına 390 bin metrekare, fıstıkçılara 395 bin metrekare, gıda toptancılarına 243 bin metrekare ve nakliyatçılara 243 bin metrekare alan ayrıldı. Burada 10 bin kişilik yeni istihdam alanı oluşturuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:06 Kaynak: AA

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