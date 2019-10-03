Son Dakika Haberleri: 10 bin kişilik yurt nedeniyle evler boş kaldı
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10 bin kişilik yurt nedeniyle evler boş kaldı

2 saat önce

Sivas Emlak Müşavirleri ve Danışmanları Derneği (SEMDER) Başkanı Kerim Çayır, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisine yapılan ve Türkiye'nin tek seferde inşa edilen en büyük yurt projesi olan 10 bin kişilik Sivas Merkez Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdunun, kentte esnaflar kadar ev...

10 bin kişilik yurt nedeniyle evler boş kaldı, System.String[]

Sivas Emlak Müşavirleri ve Danışmanları Derneği (SEMDER) Başkanı Kerim Çayır, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisine yapılan ve Türkiye'nin tek seferde inşa edilen en büyük yurt projesi olan 10 bin kişilik Sivas Merkez Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdunun, kentte esnaflar kadar ev sahiplerini de zor durumda bıraktığını söyledi.


Sivas'ta bulunan kiralık konut stokunun yurt projesinin hayata geçmesiyle birlikte zirveye çıktığını ifade eden SEMDER Başkanı Çayır, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitime başlanılan Eylül ayında kendilerine hiçbir üniversite öğrencisinin kiralık daire talebinde bulunmadığının altını çizdi.


Ev sahiplerinin ücretleri düşük tutmasına rağmen konutlarını kiraya veremediğini kaydeden Çayır, "Kiralık daire çok ama soran hiç yok" dedi.


Başkan Çayır, "Eylül ayında bir üniversite öğrencisi bile kiralık ev sormadı. 2018'e kadar hatta 2018 de dahil olmak üzere biz Eylül aylarında gelenlere 'Kiralık konut yok' derdik. Bu tarihlerde elimizde kesinlikle kiralık daire kalmazdı ama 2018'in sonları ve 2019 ile birlikte şu an elimizde inanılmaz sayıda kiralık ev stoku var. Soran da yok. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bununla ilgili nasıl bir çalışma yapabilirler? Yurtların yapılması nedeniyle böyle oldu ama yurtlara bağlamak da bir çözüm olmuyor" dedi.


"Çıkmaz sokağa girdik"


Sivas'ta 2016 yılından itibaren kiralık konut ücretlerinde düşüş yaşandığına vurgu yapan Başkan Çayır, "Kesinlikle artış olmadı. Bunu insanlara anlatamıyoruz. Geçmişe dönük bir çalışma yapıyorum şu anda, 2009 yılında 500-600 lira arasında kiraya verdiğimiz bir evi yıl 2019 olmuş, 10 yıl geçmiş aradan yine 500-600 liraya veriyoruz. Daha doğrusu veremiyoruz, çünkü talep yok. Adeta çıkmaz sokağa girdik. Öğrenciyi çekmemiz lazım. Ciddi mağduriyet yaşanıyor" dedi. - SİVAS

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:12 Kaynak: İHA
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