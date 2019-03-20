10 Bin Kişinin Arasında Türkiye 68'incisi Oldu
1 saat önce
İstanbul Rumeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünden mezun İpek Uzuner Şayhan, Türkiye genelinde 10 bin kişinin katıldığı B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında ilk 100'e girerek Türkiye 68'incisi oldu.
İstanbul
Rumeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünden mezun İpek Uzuner Şayhan, Türkiye
genelinde 10 bin kişinin katıldığı B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında ilk 100'e girerek Türkiye 68'incisi oldu.
Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında, İstanbul Rumeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünden mezun olan İpek Uzuner Şayhan Türkiye 68'inci olarak başarı sağladı.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.-Ing. Ahmet Can öğrencilerin başarısıyla ilgili "İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde eğitim alan tüm öğrenci ve mezunlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizi başarılı olmaları için eğitim süreçleri boyunca sertifika programı kapsamında çeşitli programlarla da destekliyoruz. Sonuçlar hepimizi çok sevindirdi. Sınavda başarılı olan tüm mezunlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:21 Kaynak: DHA
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