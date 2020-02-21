10 bin kişiye yasa dışı bahis cezası kesilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 bin kişiye yasa dışı bahis cezası kesilecek - Son Dakika

10 bin kişiye yasa dışı bahis cezası kesilecek

7 saat önce

Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

10 bin kişiye yasa dışı bahis cezası kesilecek, System.String[]

Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, yaklaşık 2 ay süren projeli çalışma sonucunda yasa dışı bahis oynatanların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgüt lideri M.U. ile M.Y, A.K, Ö.K, C.Y, S.B, M.Ş, Y.A, M.A. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerin "oyun pini satışı sitesi" adı altında paravan şirketler kurarak bankalardan sanal pos hizmeti aldıkları, oluşturdukları siteyi illegal bahis sitelerine entegre ettikleri ve illegal bahis sitesine ödeme yapan kullanıcıların bunun için banka veya kredi kartı seçeneğini tıkladığında, bu sitelere yönlendirilerek "oyun pini" açıklamasıyla ödeme yapmasının sağlandığı belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin 5 ayda hesaplarına geçen yaklaşık 50 milyon liranın bir kısmının nakit olarak bankadan alındığı ve kalan kısmının da sahibi oldukları fatura ödeme merkezlerinde, vatandaşlardan fatura tahsilatı yapılarak nakde çevrildiği tespit edildi.

10 bin kişiye ceza

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 10 bin kişiye 7258 sayılı Kanun kapsamında 10 bin 475 lira ile 41 bin 910 lira arasında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kayseri ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda banka hesaplarına yaklaşık 50 milyon lira sanal para transferi yapıldığı belirlenen 8 şüpheli 18 Şubat'ta gözaltına alınmış, daha sonra bu sayı 10'a yükselmişti.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İllegal bahis sitesiyle 5 ayda 50 milyon TL kazanan şahıslar yakalandı
Altın rekora doymuyor! Tarihin en yüksek seviyesinde PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı Gram altın 324 lira ile rekor tazeledi

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 20:54:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 bin kişiye yasa dışı bahis cezası kesilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]