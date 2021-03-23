10 bin km uzaktaki ada Düzce'nin suyunu içiyor

DÜZCE (İHA) – Karayip Denizi'nin güneyinde ve Venezuela'nın kuzeyinde yer alan Curaçao adası, Düzce'nin Çilimli ilçesinde üretilen suyu tercih etti. Curaçao adasına Düzce'den her ay tonlarca su gidiyor.

Su havzaları ve yer altı kaynak suları ile bilinen Düzce'de üretimlerini sürdüren Asya Su, Düzce'den yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıkta bulunan Curaçua adasına su göndermeye başladı. Karayip Denizi'nin güneyinde ve Venezuela'nın kuzeyinde yer alan Curaçao adası, Hollanda krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden birisi olarak biliniyor. Ülkenin dört bir tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen içme suyu bulunmasında sıkıntı yaşanmasının ardından yapılan araştırmalar sonrasında ülke yöneticileri Düzce'de üretilen Asya Su'yu kullanmayı tercih etti. Başkenti Willemstad olan ülkeye her ay düzenli olarak tonlarca su gönderen Asya Su yöneticileri, yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıkta olan adaya Düzce'nin suyunu içirdikleri için mutlu olduklarını belirtti. - DÜZCE